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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Kapellendorf (ots)

Am 25.06.2026 um 15:15 Uhr kam es zwischen Oberndorf und Kapellendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Transporter. Kurz vor dem Ortseingang Kapellendorf kollidierten die beiden Fahrzeuge mit ihren Spiegeln. Der 27-jährige Transporter Fahrer hielt nach dem Zusammenstoß an, allerdings setzte der unbekannte LKW-Fahrer seine Fahrt weiter fort. Bei dem 27-jährigen Apoldaer entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, diese können unter Tel.: 03644/541- 0 gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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