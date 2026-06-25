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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorrad und Pkw kollidieren

Weimar/Weimarer Land (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der L1056 und der Meckfelder Straße ist am Mittwochmittag ein Motorrad- sowie Autofahrer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Fahrer eines Motorrades von der L1056 aus kommend an der Kreuzung nach rechts in Richtung Meckfeld abbiegen. Gleichzeitig befuhr ein entgegenkommender Pkw die Meckfelder Straße und beabsichtigte, nach links in Richtung Klettbach abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Autofahrer musste medizinisch versorgt werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Pkw blieb fahrbereit. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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