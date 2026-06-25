Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrugsmasche mit angeblichen Bücherankauf gescheitert

Weimar/Weimarer Land (ots)

Eine 72-jährige Frau aus Wiegendorf ist beinahe Opfer einer mutmaßlichen Betrugsmasche geworden. Unbekannte erschienen an ihrer Wohnanschrift und bekundeten Interesse am Ankauf ihrer Büchersammlung. Im Gespräch stellten die angeblichen Kaufinteressenten einen Kaufpreis von 80.000 Euro in Aussicht. Allerdings behaupteten sie, für den Verkauf fehle noch eine notwendige Registrierungsnummer. Diese könne über eine vermeintliche Bundesregistrierungszentrale beschafft werden. Kurz darauf erhielt die Seniorin per E-Mail einen Kaufvertrag, in dem für die Registrierung ein Betrag von 12.699 Euro gefordert wurde. Die Frau erkannte den Betrugsversuch rechtzeitig und überwies kein Geld. Ein Vermögensschaden entstand nicht. Die Polizei warnt vor derartigen Maschen. Betrüger locken ihre Opfer mit hohen Kaufangeboten für Bücher, Kunstgegenstände oder Sammlungen und verlangen anschließend angebliche Gebühren, Registrierungs- oder Bearbeitungskosten im Voraus. Seriöse Käufer fordern keine Vorabzahlungen. Wer ein solches Angebot erhält, sollte keine Zahlungen leisten und sich im Zweifel an die Polizei wenden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell