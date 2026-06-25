PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrugsmasche mit angeblichen Bücherankauf gescheitert

Weimar/Weimarer Land (ots)

Eine 72-jährige Frau aus Wiegendorf ist beinahe Opfer einer mutmaßlichen Betrugsmasche geworden. Unbekannte erschienen an ihrer Wohnanschrift und bekundeten Interesse am Ankauf ihrer Büchersammlung. Im Gespräch stellten die angeblichen Kaufinteressenten einen Kaufpreis von 80.000 Euro in Aussicht. Allerdings behaupteten sie, für den Verkauf fehle noch eine notwendige Registrierungsnummer. Diese könne über eine vermeintliche Bundesregistrierungszentrale beschafft werden. Kurz darauf erhielt die Seniorin per E-Mail einen Kaufvertrag, in dem für die Registrierung ein Betrag von 12.699 Euro gefordert wurde. Die Frau erkannte den Betrugsversuch rechtzeitig und überwies kein Geld. Ein Vermögensschaden entstand nicht. Die Polizei warnt vor derartigen Maschen. Betrüger locken ihre Opfer mit hohen Kaufangeboten für Bücher, Kunstgegenstände oder Sammlungen und verlangen anschließend angebliche Gebühren, Registrierungs- oder Bearbeitungskosten im Voraus. Seriöse Käufer fordern keine Vorabzahlungen. Wer ein solches Angebot erhält, sollte keine Zahlungen leisten und sich im Zweifel an die Polizei wenden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 25.06.2026 – 11:00

    LPI-J: Fünf Pferde nach Ausbruch schnell wieder eingefangen

    Saale-Holzland (ots) - Am frühen Mittwochmorgen wurden der Polizei fünf freilaufende Pferde im Bereich Großpürschütz gemeldet. Die Tiere waren aus einer Koppel ausgebrochen und liefen in Richtung Jägersdorf. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Umzäunung der Koppel durch Wild beschädigt worden war, wodurch die Pferde entweichen konnten. Die Halterin hatte ihre Tiere bereits selbst wieder eingefangen und sicher ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 11:00

    LPI-J: Betrugsmasche mit angeblichem Computervirus

    Saale-Holzland (ots) - Ein Mann aus Hainichen ist am Mittwoch fast Opfer einer bekannten Betrugsmasche geworden. Während der Arbeit an seinem Computer erschien plötzlich ein Fenster mit dem Hinweis, das Gerät sei mit einem Trojaner infiziert. Um das vermeintliche Problem zu beheben, sollte der Geschädigte eine eingeblendete Telefonnummer anrufen. Im anschließenden Telefonat forderte der unbekannte Anrufer den Mann ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 11:00

    LPI-J: Fahrzeug gerät auf dem Weg zur Werkstatt in Brand

    Saale-Holzland (ots) - Am Mittwochmittag geriet auf der Landesstraße 1071 zwischen Eisenberg und Gösen ein Pkw während der Fahrt in Brand. Der 23-jährige Fahrzeugführer war nach eigenen Angaben auf dem Weg zu einer Werkstatt, nachdem er bereits einen Defekt an der Auspuffanlage festgestellt hatte. Während der Fahrt fing das Fahrzeug nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund eines technischen Defekts Feuer. Dem Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren