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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug gerät auf dem Weg zur Werkstatt in Brand

Saale-Holzland (ots)

Am Mittwochmittag geriet auf der Landesstraße 1071 zwischen Eisenberg und Gösen ein Pkw während der Fahrt in Brand. Der 23-jährige Fahrzeugführer war nach eigenen Angaben auf dem Weg zu einer Werkstatt, nachdem er bereits einen Defekt an der Auspuffanlage festgestellt hatte. Während der Fahrt fing das Fahrzeug nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund eines technischen Defekts Feuer. Dem Fahrer gelang es, den Wagen rechtzeitig zu verlassen. Er blieb unverletzt. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr brannte der Pkw nahezu vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Zudem wurde die Fahrbahn durch Verrußungen beschädigt. Während der Löscharbeiten musste die Ortslage Gösen zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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