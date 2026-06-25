Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrugsmasche mit angeblichem Computervirus

Saale-Holzland (ots)

Ein Mann aus Hainichen ist am Mittwoch fast Opfer einer bekannten Betrugsmasche geworden. Während der Arbeit an seinem Computer erschien plötzlich ein Fenster mit dem Hinweis, das Gerät sei mit einem Trojaner infiziert. Um das vermeintliche Problem zu beheben, sollte der Geschädigte eine eingeblendete Telefonnummer anrufen. Im anschließenden Telefonat forderte der unbekannte Anrufer den Mann auf, in ein Geschäft zu fahren und Apple-Pay-Geschenkkarten zu kaufen. Vermutlich deshalb, weil auf dem Computer kein Online-Banking eingerichtet war, versuchten die Täter auf diesem Weg an Geld zu gelangen. Zu einem Vermögensschaden kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Die unbekannte Person kündigte an, sich zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu melden. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Seriöse Softwarehersteller oder IT-Unternehmen blenden keine Telefonnummern ein und verlangen niemals den Kauf von Gutscheinkarten zur Behebung angeblicher Computerprobleme. Wer eine solche Meldung erhält, sollte keinesfalls anrufen, keine Fernwartung zulassen und keine Gutscheincodes weitergeben.

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