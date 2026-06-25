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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pitbike aus verschlossener Garage gestohlen

Jena (ots)

Unbekannte Täter haben in Jena ein Pitbike aus einer verschlossenen Garage entwendet. Der Diebstahl ereignete sich im Zeitraum zwischen dem 31. Mai und Mittwoch, dem 24. Juni, in einer Garage in der Camburger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang zur Garage und entwendeten ein Pitbike der Marke MIWEBA im Wert von rund 600 Euro sowie Zubehör im Wert von 50 Euro. Die Ermittlungen dazu wurden aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Camburger Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Pitbikes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Jena zu melden (03641 81 0 - id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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