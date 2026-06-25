Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ein Hoch auf "Wo ist?"

Jena (ots)

Ein zunächst vermuteter Handydiebstahl in Jena konnte am Mittwoch schnell aufgeklärt werden. Ein 30-jähriger Mann meldete sich bei der Polizei, nachdem er gegen Mittag sein iPhone 16 im Bereich eines Supermarktes in der Jenaer Innenstadt verlor. Aufgrund der Standortdaten bestand zunächst der Verdacht, das Mobiltelefon sei entwendet worden. Dann kam jedoch schnell die Idee, dass sich das Gerät in einem Linienbus befinden könnte. Die weiten Ermittlungen bestätigten die Annahme, denn ein Busfahrer der Verkehrsgesellschaft hatte das Smartphone dankenswerterweise gefunden und an sich genommen hatte, um den Fund ordnungsgemäß zu sichern. Der Eigentümer konnte im Anschluss sein Smartphone wieder in Empfang nehmen.

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