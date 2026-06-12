Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Brand Söhlingen - Gebäudebrand in Söhlingen

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Hemslingen-Söhlingen (ots)

Ein Großbrand hat heute die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Hemslingen-Söhlingen sowie zahlreicher weiterer Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde und andern Kommunen gefordert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand ein Einfamilienhaus bereits in Vollbrand. Trotz des schnellen und umfangreichen Einsatzes konnte ein vollständiger Verlust des Gebäudes leider nicht verhindert werden. Das Wohnhaus brannte bis auf die Grundmauern nieder.

Durch das koordinierte Vorgehen der eingesetzten Feuerwehren gelang es jedoch, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern und somit noch größeren Schaden abzuwenden.

Die Einsatzkräfte werden voraussichtlich noch mehrere Stunden mit Nachlöscharbeiten und der Kontrolle auf versteckte Glutnester beschäftigt sein. Personen wurden nicht verletzt.

Wir bedanken uns bei allen eingesetzten Kräften für ihren engagierten Einsatz sowie bei den Anwohnerinnen und Anwohnern für ihr Verständnis während der laufenden Maßnahmen.

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