Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: PKW steht in Vollbrand

Bild-Infos

Download

Reeßum (ots)

Gegen 14:45 Uhr am heutigen Donnerstagnachmittag wurden die Feuerwehren Reeßum und Stuckenborstel zu einem PKW-Brand alarmiert.

Auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Reeßum und Stuckenborstel war ein Fahrzeug in Brand geraten. Um an der Einsatzstelle ausreichend Löschwasser vorhalten zu können, wurde wenige Minuten später die Ortsfeuerwehr Sottrum mit ihrem Tanklöschfahrzeug nachalarmiert. Unter Atemschutz ging ein Trupp zur Brandbekämpfung vor und konnte das Feuer zügig ablöschen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Reeßum, Stuckenborstel und Sottrum mit insgesamt drei Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften. Ebenfalls vor Ort waren die Polizei, ein Abschleppunternehmen, ein Mitarbeiter der Samtgemeinde Sottrum, eine Reinigungsfirma sowie der Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde Sottrum. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell