Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Großbrand in Mehedorf: Werkstatt durch Feuer vollständig zerstört - Einsatz von über 280 Kräften - Keine Verletzten

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Mehedorf (ots)

In der Nacht zum heutigen Sonntag kam es im Bremervörder Ortsteil Mehedorf zu einem Großbrand. Eine Werkstatt wurde dabei durch ein Feuer vollständig zerstört. Die Alarmierung der Rettungskräfte erfolgte um 02:34 Uhr. Was zunächst als "Feuer 3/groß" gemeldet wurde, weitete sich aufgrund der enormen Brandausbreitung rasch aus, sodass das Einsatzstichwort schnell auf "Feuer 4" erhöht wurde.

Insgesamt waren rund 280 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie zahlreiche Helfer weiterer Organisationen wie Polizei und Rettungsdienst vor Ort. Zur Brandbekämpfung wurden fast alle Feuerwehren aus dem gesamten Stadtgebiet Bremervörde (Mehedorf, Bremervörde, Bevern, Hesedorf, Hönau-Lindorf, Nieder Ochtenhausen, Ostendorf, Iselersheim und Spreckens) sowie aus den umliegenden Ortschaften Alfstedt, Ebersdorf, Oerel und Nindorf alarmiert. Unterstützt wurde der Einsatz zudem durch den Gerätewagen Atemschutz der Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme) sowie die Feuerwehr Stade, die mit einer Drehleiter und einem weiteren Fahrzeug anrückte.

Die Leitung des Großeinsatzes lag bei Stadtbrandmeister Nils Schwarz, unterstützt durch seine Stellvertreter Martin Borchers und Holger Burfeindt sowie Kreisbrandmeister Peter Dettmer und Abschnittsleiter Jörg Suske. An der Einsatzstelle wurden mehrere Einsatzabschnitte gebildet. Die beiden Drehleitern aus Bremervörde und Stade ermöglichten einen gezielten Löschangriff aus der Höhe, während eine große Anzahl an Trupps unter schwerem Atemschutz mit Strahlrohren gegen die Flammen vorging. Zur Unterstützung an der Einsatzstelle wurde ein Mobilbagger hinzugezogen.

Eine besondere Herausforderung stellte die Löschwasserversorgung dar, die über weite Wegstrecken sichergestellt werden musste. Zudem wurde ein kontinuierlicher Pendelverkehr mit mehreren Tanklöschfahrzeugen eingerichtet, um den hohen Wasserbedarf dauerhaft zu decken. Im Verlauf des Einsatzes wurde eine Warnung für die Bevölkerung in der Umgebung der Einsatzstelle aufgrund der Starken Rauchentwicklung ausgegeben. Es galt, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Da absehbar war, dass die Löscharbeiten über längere Zeit andauern würden, wurde die DRK-Bereitschaft Bremervörde zur Verpflegung der Einsatzkräfte angefordert. Ebenfalls vor Ort war der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, ein SEG-Rettungswagen (Schnelleinsatzgruppe) der DRK-Bereitschaft um den Regelrettungsdienst aus dem Einsatz lösen zu können und Vertreter des Energieversorgers sowie der Unteren Wasserbehörde. Es kam bei dem Brand zu keinem Personenschaden.

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