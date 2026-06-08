Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Schwerer Verkehrsunfall mit brennendem Pkw

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Elsdorf/A1 (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 23.40 Uhr auf der Autobahn 1 Hamburg Richtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Bockel. Laut erster Meldung soll sich die Unfallstelle zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Elsdorf befinden.

Die zunächst alarmierte Feuerwehr aus Sittensen traf als Erste an der Einsatzstelle ein. Vor Ort brannte ein Fahrzeug in voller Ausdehnung. Der Rettungsdienst war bereits vor Ort und versorgte die schwer verletzten Personen. Die Feuerwehr Elsdorf rückte kurze Zeit später ebenfalls an und unterstützte bei den Löscharbeiten. Sie übernahm im weiteren Verlauf die Einsatzstelle. Der Brand konnte durch die Feuerwehrleute zügig unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend wurden Nachlöscharbeiten mittels Löschschaum durchgeführt. Mit der Wärmebildkamera musste das Fahrzeug auf versteckte Glutnester überprüft werden.

Insgesamt wurden vier Personen zum Teil schwer verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und in umliegende Kliniken gebracht. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Bremen voll gesperrt werden.

Wie es zu dem Unfall gekommen ist, bleibt Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für die eingesetzten Feuerwehren beendet.

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