Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Schwerer Verkehrsunfall auf der K139 bei Nütttel - Zwei Verletzte

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Vierden OT Nüttel (ots)

Die Feuerwehr Vierden wurde am Sonntagabend gegen 19:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Kreisstraße 139 im Bereich Nütttel alarmiert.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein VW Polo ins Schleudern und prallte anschließend gegen das Geländer einer Brücke. Durch die enorme Aufprallwucht wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug herausgerissen. Das Fahrzeug wurde dabei erheblich beschädigt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich die beiden Fahrzeuginsassen bereits in der Versorgung durch den Rettungsdienst. Beide Personen wurden verletzt und zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert.

Die Aufgaben der Feuerwehr beschränkten sich auf die Absicherung der Einsatzstelle, das Abstreuen und Aufnehmen auslaufender Betriebsstoffe sowie die Unterstützung der weiteren Maßnahmen an der Unfallstelle. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der K139.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, die die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen hat. Zur Unfallursache sowie zur Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

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