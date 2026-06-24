Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spiegel angefahren

Bad Sulza (ots)

In der Salzstraße in Bad Sulza kam es gestern Nachmittag zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 22-jähriger Fahrer eines Transporters befuhr die Salzstraße aus Richtung Dorfmitte kommend in Richtung Schmiedehausen. Zeitgleich befuhr eine 38-jährige Fahrerin mit einem Transporter die Straße in entgegengesetzter Richtung. Beim Passieren berührten sich die linken Außenspiegel der Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 350 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat den Schaden aufgenommen.

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