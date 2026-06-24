PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spiegel angefahren

Bad Sulza (ots)

In der Salzstraße in Bad Sulza kam es gestern Nachmittag zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 22-jähriger Fahrer eines Transporters befuhr die Salzstraße aus Richtung Dorfmitte kommend in Richtung Schmiedehausen. Zeitgleich befuhr eine 38-jährige Fahrerin mit einem Transporter die Straße in entgegengesetzter Richtung. Beim Passieren berührten sich die linken Außenspiegel der Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 350 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat den Schaden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 09:00

    LPI-J: Jugendliche auf Supermarktdach sorgen für Polizeieinsatz

    Weimar/Weimarer Land (ots) - Ein Zeugenhinweis auf mehrere Personen auf dem Dach eines Supermarktes in der Buttelstedter Straße in Weimar löste in der Nacht zu Mittwoch einen Polizeieinsatz aus. Der Mitteiler hatte beobachtet, wie sich mehrere Jugendliche auf dem Dach des Gebäudes bewegten und einen möglichen Einbruch vermutet. Die eingesetzten Beamten trafen vor ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 09:00

    LPI-J: Beim Anfahren parkendes Fahrzeug übersehen - Zwei Autos nicht mehr fahrbereit

    Weimar/Weimarer Land (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden kam es am Dienstagmorgen in der Helmholtzstraße in Weimar. Ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw wollte in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah der Fahrer einen von hinten herannahenden Pkw, der die Helmholtzstraße in Richtung Belvederer Allee befuhr. Es kam zur ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 09:00

    LPI-J: Mehr Schaden als Beute: Automaten öffentlicher Toiletten aufgebrochen

    Weimar/Weimarer Land (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag die Kassenautomaten einer öffentlichen Toilettenanlage in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße in Weimar gewaltsam aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Automaten an den Toilettenhäuschen beschädigt und das darin befindliche Münzgeld entwendet. Die Beute fiel mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren