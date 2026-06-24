Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Jugendliche auf Supermarktdach sorgen für Polizeieinsatz

Weimar/Weimarer Land (ots)

Ein Zeugenhinweis auf mehrere Personen auf dem Dach eines Supermarktes in der Buttelstedter Straße in Weimar löste in der Nacht zu Mittwoch einen Polizeieinsatz aus. Der Mitteiler hatte beobachtet, wie sich mehrere Jugendliche auf dem Dach des Gebäudes bewegten und einen möglichen Einbruch vermutet. Die eingesetzten Beamten trafen vor Ort auf eine Gruppe von fünf Jugendlichen und überprüften die Situation. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass keine Beschädigungen am Dach oder am Gebäude vorlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um einen jugendlichen Streich. Hinweise auf eine Straftat ergaben sich nicht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die Jugendlichen ihren Heimweg antreten. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

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