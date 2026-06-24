Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beschädigte Fensterscheibe entpuppt sich als Missgeschick beim Fußballspielen

Saale-Holzland (ots)

Eine zunächst vermutete Einbruchstat an einem Gartenhäuschen in Eisenberg stellte sich am Dienstagabend als harmloser Vorfall heraus. Die Eigentümerin hatte eine eingeschlagene Fensterscheibe entdeckt und zunächst einen Einbruch vermutet. Bei der Überprüfung durch die Polizei zeigte sich jedoch, dass weder das Gartenhäuschen durchsucht worden war noch Gegenstände fehlten. Nach den bisherigen Ermittlungen wurde die etwa 30 mal 40 Zentimeter große Fensterscheibe vermutlich versehentlich von einem Fußball getroffen. Da im angrenzenden Bereich regelmäßig Kinder spielen, konnte der mutmaßliche Verursacher schnell ausfindig gemacht werden. Die Beteiligten verständigten sich im Anschluss einvernehmlich und unkompliziert auf eine Regulierung des entstandenen Schadens.

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