Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Güllespur auf Landstraße beseitigt - Gefahr für Zweiradfahrer

Saale-Holzland (ots)

Am Dienstagmorgen wurde der Polizei eine Verunreinigung der Fahrbahn zwischen Zschorgula und Schkölen gemeldet. Ein Verkehrsteilnehmer hatte auf der Landstraße 1372 eine vermeintlich unbekannte Biomasse auf der Fahrbahn festgestellt. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. In einem Kurvenbereich befand sich auf einer Länge von rund 100 Metern eine bereits angetrocknete Güllespur. Da insbesondere für Motorrad- und Radfahrer eine erhöhte Rutschgefahr bestand, wurden umgehend Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung eingeleitet. Der zuständige Straßenbaulastträger wurde informiert, eine Reinigung der Fahrbahn veranlasst sowie eine entsprechende Beschilderung gesetzt. Nach bisherigen Erkenntnissen stammt die Verunreinigung von einem bislang unbekannten Verursacher, der die Gülle während der Fahrt verloren hatte.

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