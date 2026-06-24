Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zigarettendiebe räumen Auslage in Lotto-Geschäft leer

Jena (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Dienstagnachmittag in einem Lotto-Geschäft in der Innenstadt in Jena gemeinschaftlich Zigaretten entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Täter gegen 14:45 Uhr das Geschäft. Während einer der Männer den Mitarbeiter gezielt in ein Gespräch verwickelte und ablenkte, räumte sein Komplize den Zigarettenaufsteller leer. Anschließend flüchteten beide in unbekannte Richtung. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Videoaufzeichnungen der Tat liegen vor und werden nun im Rahmen der Ermittlungen ausgewertet. Die Polizei bittet Zeugen, die sich zu dieser Uhrzeit im Bereich Unterm Markt befunden haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden (03641 - 81 0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

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