LPI-J: Ladendiebstahl in Apolda

Weimar/ Weimarer Land (ots) - Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am Montagmorgen in der Marcel-Paul-Straße in Weimar. Ein Fahrzeugführer befuhr die Marcel-Paul-Straße und wollte nach links auf den Parkplatz eines Sonderpostenmarktes abbiegen. Dabei übersah er die noch geschlossene Einfahrtsschranke und kollidierte mit dieser. Durch den Zusammenstoß entstand am Pkw ein Sachschaden in Höhe von rund ...

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