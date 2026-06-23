LPI-J: Ladendiebstahl in Apolda
Apolda (ots)
Am Montagnachmittag wurde die Polizei zu einem Supermarkt in der Straße des Friedens in Apolda gerufen. Ein 15-jähriger Jugendlicher hat dort Waren im Gesamtwert von knapp 15 Euro in seine Hosentasche sowie in einen Beutel gesteckt und wollte den Markt ohne die Artikel zu bezahlen, verlassen. Die Polizei hat eine entsprechende Anzeige aufgenommen.
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