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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebstahl in Apolda

Apolda (ots)

Am Montagnachmittag wurde die Polizei zu einem Supermarkt in der Straße des Friedens in Apolda gerufen. Ein 15-jähriger Jugendlicher hat dort Waren im Gesamtwert von knapp 15 Euro in seine Hosentasche sowie in einen Beutel gesteckt und wollte den Markt ohne die Artikel zu bezahlen, verlassen. Die Polizei hat eine entsprechende Anzeige aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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