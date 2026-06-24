Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hochwertiges Mountainbike aus Keller gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Jena (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Mühlenstraße in Jena eingebrochen. Zwischen Montagabend, gegen 19:30 Uhr und Dienstagmorgen, gegen 06:30 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem verschlossenen Einzelkeller. Aus dem Keller entwendeten sie ein hochwertiges Mountainbike im Wert von rund 2.800 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Mühlenstraße beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizei Jena zu melden (03641 - 810, is.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

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