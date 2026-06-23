Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschlossene Parkplatzschranke übersehen

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am Montagmorgen in der Marcel-Paul-Straße in Weimar. Ein Fahrzeugführer befuhr die Marcel-Paul-Straße und wollte nach links auf den Parkplatz eines Sonderpostenmarktes abbiegen. Dabei übersah er die noch geschlossene Einfahrtsschranke und kollidierte mit dieser. Durch den Zusammenstoß entstand am Pkw ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Die Schrankenanlage war offenbar robuster. Hier entstand ein Schaden von etwa 50 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf.

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