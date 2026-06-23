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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mitfahrer auf dem Gepäckträger - Zwei Jugendliche bei Fahrradsturz verletzt

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Zwei Jugendliche sind am Montagabend bei einem Fahrradunfall in der Carl-August-Allee in Weimar verletzt worden. Beide mussten anschließend zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 16-jährige Fahrradfahrerin mit einem ebenfalls 16-jährigen Mitfahrer, der auf dem Gepäckträger saß, die Carl-August-Allee in Richtung Rathenauplatz. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrrad ins Schlingern, woraufhin beide zu Fall kamen. Die Fahrerin erlitt eine Kopfverletzung und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mitfahrer wurde leicht verletzt. Beide trugen keinen Fahrradhelm. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass die Eigentumsverhältnisse des benutzten Fahrrades derzeit ungeklärt sind. Die entsprechenden Ermittlungen hierzu dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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