Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fehlalarm nach ausgelöstem Überfallalarm in Supermarkt

Jena (ots)

Ein ausgelöster Überfallalarm in einem Supermarkt am Emil-Höllein-Platz in Jena sorgte am Dienstagmorgen für einen Polizeieinsatz. Vor Ort stellte sich jedoch schnell und glücklicherweise heraus, dass keine Gefahrenlage bestand. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein neuer Mitarbeiter versehentlich den unter dem Kassentresen befindlichen Alarmknopf betätigt. Die Filialleitung konnte den Irrtum unmittelbar gegenüber den Einsatzkräften bestätigen. Der Einsatz wurde daraufhin ohne weitere Maßnahmen beendet. Für Kunden und Beschäftigte bestand zu keiner Zeit eine Gefahr.

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