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POL-PDNW: Ein Blick mehr hätte Sachschaden verhindern können...

POL-PDNW: Ein Blick mehr hätte Sachschaden verhindern können...
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Bockenheim a.d.W. (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bockenheim an der Einmündung Kellereistraße/Weinstraße am 03.04.2026, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000EUR. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die 48-Jährige befuhr, trotz Wartepflicht am 03.04.2026 gegen 12:19 Uhr den Einmündungsbereich der Einmündung Kellereistraße/Weinstraße. Beim Einfahren übersah diese den von links kommenden PKW-Fahrer. Ein Verkehrs-Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Mohr, PK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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