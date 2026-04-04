Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Ein Blick mehr hätte Sachschaden verhindern können...
Bockenheim a.d.W. (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Bockenheim an der Einmündung Kellereistraße/Weinstraße am 03.04.2026, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000EUR. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Die 48-Jährige befuhr, trotz Wartepflicht am 03.04.2026 gegen 12:19 Uhr den Einmündungsbereich der Einmündung Kellereistraße/Weinstraße. Beim Einfahren übersah diese den von links kommenden PKW-Fahrer. Ein Verkehrs-Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.
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