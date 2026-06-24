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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Drogeneinfluss gegen Baum gefahren

Weimar/Weimarer Land (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagmittag auf der Waldecker Straße zwischen der B 7 und Thalbürgel. Der Fahrer eines Mercedes Sprinter kam aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde medizinisch versorgt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme führten die Polizeibeamten einen Drogenschnelltest durch. Dieser reagierte positiv auf Amphetamine. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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