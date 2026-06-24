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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beim Anfahren parkendes Fahrzeug übersehen - Zwei Autos nicht mehr fahrbereit

Weimar/Weimarer Land (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden kam es am Dienstagmorgen in der Helmholtzstraße in Weimar. Ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw wollte in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah der Fahrer einen von hinten herannahenden Pkw, der die Helmholtzstraße in Richtung Belvederer Allee befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Allerdings waren beide Fahrzeuge infolge der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 12.500 Euro geschätzt. Die Polizei nahm den Unfall auf. Ursache war nach bisherigen Erkenntnissen ein Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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