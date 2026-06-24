Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehr Schaden als Beute: Automaten öffentlicher Toiletten aufgebrochen

Weimar/Weimarer Land (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag die Kassenautomaten einer öffentlichen Toilettenanlage in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße in Weimar gewaltsam aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Automaten an den Toilettenhäuschen beschädigt und das darin befindliche Münzgeld entwendet. Die Beute fiel mit lediglich 21 Euro vergleichsweise gering aus. Dem gegenüber steht ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 22:45 Uhr, und Dienstag, 06:00 Uhr. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der öffentlichen Toiletten am Busbahnhof bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weimar zu melden.

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