Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisierter Autofahrer in Apolda gestoppt

Apolda (ots)

Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht zum Donnerstag einen Autofahrer in der Christian-Zimmermann-Straße in Apolda. Bei der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies und zeigte einen Wert von 1,62 Promille an. Gegen den 31-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Das Auto musste der Mann stehen lassen und die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten.

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