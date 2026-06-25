LPI-J: Alkoholisierter Autofahrer in Apolda gestoppt
Apolda (ots)
Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht zum Donnerstag einen Autofahrer in der Christian-Zimmermann-Straße in Apolda. Bei der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies und zeigte einen Wert von 1,62 Promille an. Gegen den 31-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Das Auto musste der Mann stehen lassen und die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten.
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