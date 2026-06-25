LPI-J: Betäubungsmittel bei Personenkontrolle in Apolda sichergestellt

Bad Sulza (ots) - In der Salzstraße in Bad Sulza kam es gestern Nachmittag zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 22-jähriger Fahrer eines Transporters befuhr die Salzstraße aus Richtung Dorfmitte kommend in Richtung Schmiedehausen. Zeitgleich befuhr eine 38-jährige Fahrerin mit einem Transporter die Straße in entgegengesetzter Richtung. Beim Passieren berührten sich die linken Außenspiegel der Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ...

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