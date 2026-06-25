LPI-J: Betäubungsmittel bei Personenkontrolle in Apolda sichergestellt
Apolda (ots)
Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit kontrollierten Polizeibeamte gestern, kurz nach Mitternacht eine Person am Alexander-Puschkin-Platz in Apolda. Dabei wurde in der Hosentasche eines 44-Jährigen eine kleine Menge Crystal aufgefunden. Die Drogen wurden sichergestellt und gegen den Mann eine entsprechende Anzeige erstattet.
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