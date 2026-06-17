Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Pkw-Brand in der Altenceller Schneede

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Celle (ots)

Am heutigen Mittwoch um 13:32 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Pkw-Brand in die Altenceller Schneede alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte ein Pkw im Bereich des Motors. Durch die Besatzung eines Rettungswagens aus der Region Hannover waren bereits erste Löschmaßnahmen mit Feuerlöschern eingeleitet worden. Benachbarte Unternehmen stellten hierzu weitere Handfeuerlöscher zur Verfügung.

Durch die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache wurde die Brandbekämpfung mit einem C-Rohr unter Atemschutz durchgeführt. Personen kamen nicht zu Schaden. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

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