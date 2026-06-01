Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Mehrere Verkehrsunfälle in Celle

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Celle (ots)

Auf Nachforderung des Rettungsdienstes rückte die Feuerwehr Celle am Montagnachmittag in die Straße "Hohe Wende" aus. Im Rahmen einer patientenorientierten Rettung unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst bei einem Verkehrsunfall. Die betroffene Person war nicht eingeklemmt oder eingeschlossen. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde eine große Seitenöffnung geschaffen, hierbei wurde u. a. die B-Säule entfernt, um die Person schonend aus dem Fahrzeug zu befreien. Zu Art und Umfang von Verletzungen sowie zur Unfallursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Zuvor rückte die Celler Feuerwehr bereits zu einem automatischen Notruf über eCall aus. Ein Verkehrsunfall lag nicht vor. Die Einsatzkräfte konnten ein Mobiltelefon auf der Straße ausfindig machen.

Auslaufende Betriebsstoffe nach einem Verkehrsunfall waren Grund für die erste Alarmierung des Tages. Durch die Celler Feuerwehr wurden diese gebunden und Sicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Im Einsatz war jeweils die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache.

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