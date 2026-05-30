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FW Celle: Einsatzreiche Nacht für die Feuerwehr Celle - mehrere Sturm- und Brandeinsätze

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Celle (ots)

Einsatzreiche Nacht für die Feuerwehr Celle - mehrere Sturm- und Brandeinsätze.

-> Wetterbedingte Einsätze:

Zu insgesamt vier Einsätzen rückte die Feuerwehr Celle am gestrigen Freitagabend aufgrund der Wetterlage aus. Im Herzog-Ernst-Ring und in der Speicherstraße waren Bäume umgestürzt oder drohten zu fallen. Auf dem Großen Plan drohten Dachziegeln herunterzufallen sowie in der Maulbeeralle ein Ast.

-> Ausgelöster Rauchmelder:

Um 21:41 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem ausgelösten Heimrauchmelder alarmiert, es handelte sich um eine Fehlauslösung. Der Einsatzort befand sich in der Welfenallee.

-> Pkw-Brand

Um 00:26 Uhr rückten die Einsatzkräfte erneut in die Welfenallee aus. Ein Pkw brannte hier in Vollbrand. Das Feuer wurde mit zwei C-Rohren unter Atemschutz gelöscht. Das Fahrzeug war elektrisch betrieben, die Fahrzeugbatterie war durch den Brand nicht betroffen und weitere Maßnahmen - nach einer eingehender Kontrolle - durch die Feuerwehr nicht erforderlich.

Im Einsatz bei den vorgenannten Einsätzen war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache.

- > Unklare Rauchentwicklung:

Zum letzten Einsatz rückten die Ortsfeuerwehren Westercelle und Celle-Hauptwache um 03:26 Uhr aus. In der Hannoverschen Heerstraße war es zu einer unklaren Rauchentwicklung gekommen. Ein Einsatz der Feuerwehr war vor Ort nicht erforderlich.

-> Weitere Einsätze:

Bereits am Freitagvormittag rückte die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache zu zwei automatischen Feuermeldungen aus.

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