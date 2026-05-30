FW Celle: Einsatzreiche Nacht für die Feuerwehr Celle - mehrere Sturm- und Brandeinsätze
Celle (ots)
Einsatzreiche Nacht für die Feuerwehr Celle - mehrere Sturm- und Brandeinsätze.
-> Wetterbedingte Einsätze:
Zu insgesamt vier Einsätzen rückte die Feuerwehr Celle am gestrigen Freitagabend aufgrund der Wetterlage aus. Im Herzog-Ernst-Ring und in der Speicherstraße waren Bäume umgestürzt oder drohten zu fallen. Auf dem Großen Plan drohten Dachziegeln herunterzufallen sowie in der Maulbeeralle ein Ast.
-> Ausgelöster Rauchmelder:
Um 21:41 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem ausgelösten Heimrauchmelder alarmiert, es handelte sich um eine Fehlauslösung. Der Einsatzort befand sich in der Welfenallee.
-> Pkw-Brand
Um 00:26 Uhr rückten die Einsatzkräfte erneut in die Welfenallee aus. Ein Pkw brannte hier in Vollbrand. Das Feuer wurde mit zwei C-Rohren unter Atemschutz gelöscht. Das Fahrzeug war elektrisch betrieben, die Fahrzeugbatterie war durch den Brand nicht betroffen und weitere Maßnahmen - nach einer eingehender Kontrolle - durch die Feuerwehr nicht erforderlich.
Im Einsatz bei den vorgenannten Einsätzen war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache.
- > Unklare Rauchentwicklung:
Zum letzten Einsatz rückten die Ortsfeuerwehren Westercelle und Celle-Hauptwache um 03:26 Uhr aus. In der Hannoverschen Heerstraße war es zu einer unklaren Rauchentwicklung gekommen. Ein Einsatz der Feuerwehr war vor Ort nicht erforderlich.
-> Weitere Einsätze:
Bereits am Freitagvormittag rückte die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache zu zwei automatischen Feuermeldungen aus.
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