Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Ungarische Feuerwehrleute besuchen Celler Feuerwehr

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Celle (ots)

Vor Kurzem freuten wir uns einige Feuerwehrmitglieder aus Ungarn begrüßen zu dürfen und einen spannenden und interessanten Austausch, fachlich sowie kameradschaftlich zu führen.

Feuerwehren gibt es auf der ganzen Welt, doch oft sind sie beruflich oder militärisch organisiert. Das System der Freiwilligen Feuerwehr hat sich im deutschsprachigen Raum etabliert, doch auch in den anderen Staaten Europas und hierüber hinaus, haben sich Freiwillige Feuerwehren organisiert. Im Rahmen der Interschutz in Hannover - der weltweiten Leitmesse im Bereich Feuerwehr - war unsere Landeshauptstadt Ziel tausender Feuerwehrleute. Auch in Celle waren Fahrzeuge aus ganz Europa zu sehen.

Aus Ungarn machte sich u. a. eine Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr aus der Region Budapest auf den Weg nach Celle, um von hier aus eine Woche lang die Messe in Hannover zu besuchen und sich über die neueste Technik und Ausstattung zu informieren. Dies auf eigene Kosten, denn das System der Ehrenamtlichkeit wird in Ungarn eher stiefmütterlich behandelt.

Ein besonderer Teil der Reise war hierbei der Besuch der Celler Feuerwehr. Ortsbrandmeister Bunge begrüßte die Gäste im Feuerwehrhaus im Herzog-Ernst-Ring, gab einen Einblick in das System der Freiwilligen Feuerwehr in Deutschland sowie die Organisation und Aufgaben der Feuerwehr Celle. Eine interessante Führung durchs Feuerwehrhaus bot hierbei viel Raum für den internationalen Austausch. Für beide Seiten war es ein spannender und informativer Besuch.

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