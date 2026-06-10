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POL-ME: Versuchter Fahrraddiebstahl: Polizei fasst Trio - 2606039

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Langenfeld (ots)

In Langenfeld hat die Polizei am Dienstag (9. Juni 2026) dank aufmerksamer Zeugen drei mutmaßliche Fahrraddiebe gefasst.

Folgendes war geschehen:

Gegen 17:15 Uhr machten sich die Männer vor einem Fitnessstudio an der Raiffeisenstraße in Berghausen mit einer Flex an den dortigen Fahrrädern zu schaffen, wobei sie schon das Schloss eines dort abgestellten Pedelecs geknackt hatten. Hierbei wurden sie jedoch von Kunden des Fitnessstudios beobachtet und zur Rede gestellt, worauf das Trio in einem weißen Transporter vom Tatort flüchtete.

Die Zeugen alarmierten die Polizei, die dank der guten Beschreibung den in Rede stehenden Transporter im Rahmen der Fahndung antreffen konnte. In dem Wagen stießen die Einsatzkräfte auf drei bereits polizeilich einschlägig in Erscheinung getretene Männer: einen 41-jährigen Serben, einen 42-jährigen Mazedonier und einen 46-jährigen Kroaten. Alle drei wurden vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht.

Nach Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurde der 42-jährige Mazedonier, der über einen festen Wohnsitz in Düsseldorf verfügt, von der Wache entlassen. Die anderen beiden Männer, die sich ohne festen Wohnsitz in Deutschland aufhalten, befinden sich nach wie vor in Polizeigewahrsam. Derzeit wird noch geprüft, ob das Duo einem Haftrichter vorgeführt wird. Die Polizei leitete gegen alle drei jeweils ein Verfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls von Fahrrädern ein.

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