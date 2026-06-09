Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2606035

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Kreisgebiet (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Zwei bislang unbekannte Täter sind in der Nacht auf Sonntag, 8. Juni 2026, gegen 1:30 Uhr in ein Lokal und in eine angrenzende Garage an der Kuhlendahler Straße eingebrochen. Sie drangen gewaltsam in die Garage ein und hebelten die Terrassentüre des Lokals auf. Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera sind zwei Männer erkennbar, die wie folgt beschrieben werden können:

1. Person:

- trug eine helle Hose - trug eine helle Jacke - trug eine Schirmmütze - trug dunkle Schuhe - das Gesicht war mit einem Tuch bedeckt

2. Person:

- trug eine dunkle Hose - trug eine helle Jacke - trug ein helles Basecap - hatte das Gesicht mit einer schwarzen Sturmhaube bedeckt - trug dunkle Schuhe

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Wülfrath ---

Zwei bislang unbekannte Täterinnen sind am Samstagnachmittag, 6. Juni 2026, gegen 15:30 Uhr in eine Wohnung eines Senioreinwohnheims an der Wiedenhofer Straße eingebrochen. Wie genau die beiden Frauen in die Wohnung gelangen konnten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Frauen können wie folgt beschrieben werden:

- circa 1,65 m groß - zwischen 20 und 25 Jahre alt - schlanke Statur - lange, schwarze Haare - trugen schwarze, lockere Kleidung - hatten ungepflegte Zähne - sprachen gebrochenes Deutsch

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde aus der Wohnung nichts entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter sind am Montagnachmittag, 8. Juni 2026, zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Fester Straße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die Einbrecherinnen oder Einbrecher die Wohnungstür gewaltsam auf und entwendeten Bargeld und Bankkarten. Wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, wird derzeit von der Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Montag, 8. Juni 2026, kam es zwischen 0 Uhr und 18:30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung an der Eidamshauser Straße. Die Täterinnen oder Täter versuchten eine Balkontüre aufzuhebeln, was ihnen offenbar nicht gelang. Eine Zeugin beobachtete wenige Tage zuvor einen unbekannten Mann, der sich im Umfeld der Wohnung auffällig verhielt.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- 55 bis 60 Jahre alt - circa 1,80 m groß - normale Statur - trug eine getönte, runde Brille - trug einen kurzen, weißen Bart - trug eine beige Jeans - hielt eine schwarze Tüte in der Hand - sprach Italienisch

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Zwischen Samstag, 6. Juni 2026, 16 Uhr, und Montag, 8. Juni 2026, 5:45 Uhr, sind bislang unbekannte Täterinnen oder Täter in das Gebäude eines Unternehmens an der Marie-Curie-Straße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen sie ein Fenster ein und gelangten so in die Büroräume, die sie nach Wertgegenständen durchsuchten. Entwendet wurde eine geringe Summe Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Zwischen Mittwoch, 3. Juni 2026, 19 Uhr, und Montag, 8. Juni 2026, 6 Uhr, haben bislang unbekannte Täterinnen oder Täter mehrere Baucontainer an einem Wanderparkplatz an der Monheimer Straße aufgebrochen. Entwendet wurden hochwertige Werkzeuge und Baumaschinen.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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