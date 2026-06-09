PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2606036

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2606036
  • Bild-Infos
  • Download

Hilden/Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

   --- Hilden ---

Am Mittwoch, 3. Juni, fuhr eine 15-jährige Solingerin gegen 13:30 Uhr mit ihrem E-Scooter auf dem rechten Fahrbahnrand der Heiligenstraße in Richtung Bahnhof. Auf Höhe der Hausnummer 34 fuhr sie an einem älteren Mann, der sich auf dem Gehweg befand, vorbei. Dieser streckte unvermittelt den Arm aus und schubste die Jugendliche. Die 15-Jährige konnte einen Sturz verhindern, der E-Scooter fiel jedoch um und wurde leicht beschädigt. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

   - circa 70 Jahre alt
   - trug eine rote Steppjacke
   - hatte grau/weiße Haare

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

   --- Langenfeld ---

Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntag, 7. Juni 2026, gegen 9 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Zeugenaussagen und Videoaufzeichnungen zufolge stieß der Unbekannte mit einem Fahrrad gegen einen auf einem Parkplatz an der Kaiserstraße 4 abgestellten Tesla und beschädigte diesen. Anschließend entfernte er sich in Richtung Wolfhagener Straße.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

   - circa 1,80 m groß
   - schlanke Statur
   - trug ein Basecap mit "Puma"-Aufschrift
   - trug eine blaue Jacke
   - trug eine Jeans mit Löchern
   - trug weiße Sneaker

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

   --- Hinweise und Tipps der Polizei ---
   - Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine
     Straftat!
   - Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten 
     Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).
   - Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.
   - Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren.
     Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die 
     polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn
     möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen 
     Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich 
     sind.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren