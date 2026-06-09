Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2606036

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Hilden/Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am Mittwoch, 3. Juni, fuhr eine 15-jährige Solingerin gegen 13:30 Uhr mit ihrem E-Scooter auf dem rechten Fahrbahnrand der Heiligenstraße in Richtung Bahnhof. Auf Höhe der Hausnummer 34 fuhr sie an einem älteren Mann, der sich auf dem Gehweg befand, vorbei. Dieser streckte unvermittelt den Arm aus und schubste die Jugendliche. Die 15-Jährige konnte einen Sturz verhindern, der E-Scooter fiel jedoch um und wurde leicht beschädigt. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 70 Jahre alt - trug eine rote Steppjacke - hatte grau/weiße Haare

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntag, 7. Juni 2026, gegen 9 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Zeugenaussagen und Videoaufzeichnungen zufolge stieß der Unbekannte mit einem Fahrrad gegen einen auf einem Parkplatz an der Kaiserstraße 4 abgestellten Tesla und beschädigte diesen. Anschließend entfernte er sich in Richtung Wolfhagener Straße.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 1,80 m groß - schlanke Statur - trug ein Basecap mit "Puma"-Aufschrift - trug eine blaue Jacke - trug eine Jeans mit Löchern - trug weiße Sneaker

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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