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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Falscher Polizeibeamter scheitert mit Betrugsmasche

Jena (ots)

Eine Frau aus Jena erhielt am Mittwochnachmittag einen Anruf von einem unbekannten Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab und versuchte, sie mit einer bekannten Betrugsmasche zu täuschen. Der Anrufer behauptete, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden. Bei einem festgenommenen Täter habe man einen Zettel mit dem Namen der Angerufenen gefunden. Offenbar wollte der Unbekannte so das Vertrauen der Frau gewinnen und sie zu weiteren Handlungen bewegen. Die Geschädigte reagierte jedoch besonnen, stellte gezielte Nachfragen und erkannte dadurch den Betrugsversuch. Der Anrufer beendete daraufhin das Gespräch. Ein Schaden entstand nicht. Die Polizei warnt erneut vor sogenannten Schock- oder falschen Polizeianrufen. Echte Polizeibeamte verlangen am Telefon weder Angaben zu Wertsachen noch fordern sie Geld oder Wertgegenstände. Wer einen verdächtigen Anruf erhält, sollte das Gespräch sofort beenden und sich im Zweifel über den Polizeinotruf 110 oder bei der örtlich zuständigen Dienststelle melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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