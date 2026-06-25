Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fünf Pferde nach Ausbruch schnell wieder eingefangen

Saale-Holzland (ots)

Am frühen Mittwochmorgen wurden der Polizei fünf freilaufende Pferde im Bereich Großpürschütz gemeldet. Die Tiere waren aus einer Koppel ausgebrochen und liefen in Richtung Jägersdorf. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Umzäunung der Koppel durch Wild beschädigt worden war, wodurch die Pferde entweichen konnten. Die Halterin hatte ihre Tiere bereits selbst wieder eingefangen und sicher auf die Koppel zurückgebracht, noch bevor ein Einschreiten der Polizei erforderlich wurde. Für Menschen oder den Straßenverkehr bestand nach bisherigen Erkenntnissen keine Gefahr

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