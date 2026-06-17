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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Alkoholisiert am Steuer

Mit einem Bußgeld von mehreren hundert Euro und einem Fahrverbot muss ein 27-Jähriger nach einer Verkehrskontrolle am späten Dienstagabend rechnen. Eine Streife des Polizeireviers Ravensburg stoppte den Autofahrer und überprüfte dessen Fahrtüchtigkeit. Nachdem ein Alkoholvortest über 0,5 Promille anzeigte, musste der 27-Jährige seinen Wagen stehen lassen und auf einem Polizeirevier einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchführen. Der sogenannte Evidentialtest bestätigte die Überschreitung des Grenzwerts. Der Fahrer wird nun bei der Bußgeldstelle angezeigt.

Ravensburg

Sprinter aufgebrochen

Unbekannte haben zwischen Sonntagabend und Dienstagabend im Bereich Knollengraben / Ittenbeuren einen geparkten Sprinter gewaltsam aufgebrochen und aus diesem Werkzeug gestohlen. Die Täter durchwühlten den Laderaum, stießen dabei einen Kanister mit Öl um und nahmen Akku- und Schlagschrauber sowie mehrere Werkzeugkoffer an sich. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Altshausen

Drogentest schlägt bei Autofahrer auf Cannabis an

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Dienstagabend hat bei einem 21 Jahre alten Autofahrer ein Drogenvortest auf Cannabis angeschlagen. Beamte des Polizeireviers Weingarten stoppten den Wagen und stellten bei dem Fahrer Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln fest. Nachdem der Drogenvortest den Verdacht erhärtete, musste der 21-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Bestätigt die Auswertung der Probe die Drogenbeeinflussung, kommen auf den jungen Mann ein Bußgeld von mehreren hundert Euro sowie ein Fahrverbot zu. Seine Fahrt durfte der Betroffene selbstverständlich nicht fortsetzen.

Leutkirch und Wangen im Allgäu / Aitrach

Bei Verkehrskontrollen berauschte Fahrer gestoppt

Bei Verkehrskontrollen in Leutkirch, Wangen und im Bereich Aitrach haben Polizeibeamte am Dienstagnachmittag und Dienstagabend vier Autofahrer gestoppt, die Anzeichen für den Konsum von Alkohol oder Betäubungsmitteln zeigten. Ein 75-Jähriger pustete bei einer Kontrollstelle in Wangen über 0,5 Promille und muss nun mit einem Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen. Ein 45-jähriger Fahrer, bei dem ebenfalls der Verdacht auf Alkoholkonsum besteht, verweigerte einen freiwilligen Alkoholvortest. Er musste auf Anordnung der Beamten in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und seinen Wagen stehen lassen. Bei zwei 20 und 27 Jahre alten Autofahrern schlugen bei Verkehrskontrollen in Leutkirch und bei Aitrach Drogenvortests auf Cannabis an. Auch sie mussten in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sollte sich der Verdacht der Betäubungsmittelbeeinflussung bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen, erwartet die beiden ein Bußgeld von mehreren hundert Euro und ein Fahrverbot. Im Zuge der Verkehrskontrollen bei Wangen im Allgäu haben die Einsatzkräfte darüber hinaus 20 weitere Verkehrsteilnehmer mit einem Bußgeld verwarnt. Neun hatten ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt, elf Fahrer bedienten verbotenerweise ihr Mobiltelefon während der Fahrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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