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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Suchmaßnahmen nach Vermisster beendet

Jena (ots)

Die seit Dienstag als vermisste gemeldete Jutta Marion Maier aus Jena, wurde am 24.06.2026 gegen Mittag von einer Passantin in der Nähe von Lotschen gefunden. Ein großes Suchaufgebot war zuvor nicht erfolgreich gewesen. Die alarmierten Beamten informierten einen Rettungswagen, dieser brachte die stark dehydrierte Frau in ein Krankenhaus. Dank der aufmerksamen Passantin konnte schlimmeres erhindert werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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