LPI-J: Suchmaßnahmen nach Vermisster beendet

Weimar/Weimarer Land (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der L1056 und der Meckfelder Straße ist am Mittwochmittag ein Motorrad- sowie Autofahrer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Fahrer eines Motorrades von der L1056 aus kommend an der Kreuzung nach rechts in Richtung Meckfeld abbiegen. Gleichzeitig befuhr ein entgegenkommender Pkw die Meckfelder Straße und beabsichtigte, nach links ...

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