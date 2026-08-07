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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Nach Unfall verstorben, Pkw überschlagen, Drogen auf Spielplatz

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Rosenberg / Osterburken: Mann nach Unfall verstorben

Ein 85-Jähriger wurde am 10.07.2026 nach einem Unfall bei Osterburken mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6312411). Am 6. August 2026 verstarb der Mann an den Folgen seiner Verletzungen.

Walldürn: Pkw überschlagen

Leichte Verletzungen erlitt ein 46-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag bei Walldürn. Der Mann fuhr gegen 10 Uhr mit seinem VW E2 auf der Landesstraße 518 in Richtung Altheim. Dabei kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Pkw. Der Fahrer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt.

Mosbach-Neckarelz: Betäubungsmittel auf Spielplatz aufgefunden

Nicht geringe Mengen Marihuana und Haschisch wurden am Donnerstagabend auf einem Spielplatz in Mosbach-Neckarelz aufgefunden. Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes meldeten gegen 22:30 Uhr, dass sie auf dem Spielplatz in der Minneburgstraße Betäubungsmittel aufgefunden hätten. Die Polizeibeamten stellten daraufhin unter anderem mehrere in Alufolie verpackte Päckchen im Bereich einer Tischtennisplatte sicher. Zuvor hatten sich dort mehrere Personen aufgehalten, die bereits vor dem Eintreffen der Polizei geflüchtet waren. Insgesamt handelte es sich um Marihuana im dreistelligen Grammbereich, der in Verkaufseinheiten verpackt war sowie um Haschisch im mittleren zweistelligen Grammbereich. Die Ermittlungen im Zusammenhang mit einem Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetzt im besonders schweren Fall dauern an. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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