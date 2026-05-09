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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen- Schwerer Verkehrsunfall auf der B213 - Kradfahrer lebensgefährlich verletzt

Wietmarschen (ots)

Gestern kam es gegen 09:50 Uhr auf der B213 im Ortsteil Lohne zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 40-jähriger Kradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 25-jährige Frau mit ihrem Skoda die B213 in Fahrtrichtung Nordhorn. Im Fahrzeug befanden sich zudem eine weitere 25-jährige Mitfahrerin sowie drei Kinder im Alter von 1, 2 und 5 Jahren. Hinter dem Skoda fuhr ein 40-jähriger Kradfahrer.

Als die Pkw-Fahrerin beabsichtigte, nach links auf ein Grundstück an der Nordhorner Straße abzubiegen, setzte der Kradfahrer zeitgleich zum Überholen an. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen das Abbiegevorhaben der Pkw-Fahrerin und prallte gegen die Fahrzeugseite. Der 40-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die Straße bis etwa 14:45 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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