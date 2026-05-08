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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - 14-Jähriger durch Körperverletzung leicht verletzt - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Dienstag, den 05.05.2026, kam es gegen 13:25 Uhr in Meppen in der Straße "Am Stadtforst" auf dem Gehweg in Höhe eines Edeka-Marktes zu einer Körperverletzung.

Ein bislang unbekannter jugendlicher Täter packte einen 14-jährigen Jungen von hinten, drehte ihn um und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Im weiteren Verlauf kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung sowie zu einem weiteren Schlag mit der flachen Hand ins Gesicht des 14-Jährigen. Durch die Körperverletzung erlitt er leichte Verletzungen. Nach der Tat entfernte sich der Täter vom Tatort. Der Geschädigte begab sich anschließend nach Hause.

Eine bislang unbekannte rothaarige Frau in einem schwarzen Pkw hielt nach dem Vorfall an und fragte den Jugendlichen, ob er Hilfe benötige. Er lehnte ihre Hilfe ab. Die Frau sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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