Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - 17-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfallflucht leicht verletzt - Zeugen gesucht

Aschendorf (ots)

Am Dienstag, den 05.05.2026, kam es gegen 18:15 Uhr in Aschendorf zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Ein 17-Jähriger befuhr mit seinem Pedelec die Lange Straße in Richtung Schützenstraße. Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer die Lange Straße in entgegengesetzter Richtung. Trotz der schmalen Straßenverhältnisse wich der Pkw-Fahrer nicht auf den angrenzenden Schotterweg aus, sodass der 17-Jährige mit seinem Pedelec von der Fahrbahn abkam und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den verletzten Jugendlichen zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

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