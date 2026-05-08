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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Sachbeschädigung beim Sport- und Jugendtreff - Zeugen gesucht

Geeste (ots)

In der Zeit vom 01.05. bis zum 04.05.2026 kam es in Dalum in der Lange Straße zu einer Sachbeschädigung am Sport- und Jugendtreff. Bislang unbekannte Täter beschmierten die Außenmauer im Bereich der überdachten Sitzfläche sowie die Hintertür des Gebäudes mit Farbe. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Geeste unter der Telefonnummer 05937/970050 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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