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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf Stadtpark-Parkplatz - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Dienstag, den 05.05.2026, kam es zwischen 15:15 Uhr und 15:30 Uhr auf dem Parkplatz des Stadtparks in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 62-jähriger Mann hatte seinen blauen Dacia Logan auf dem Parkplatz abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Dellen und Kratzer an der hinteren Stoßstange fest. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Dacia vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug touchiert. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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