Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Seniorin um fünfstellige Summe betrogen - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Zwei bisher unbekannte, etwa 20 und 40 Jahre alte Frauen sprachen am Samstag (28.03.) eine Seniorin auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Albert-Schweitzer-Straße an: Die russisch sprechenden Frauen sagten der Löhnerin gegen 12.00 Uhr, sie mache einen kranken Eindruck und sie könnten die Krankheit der Frau heilen. Um die Heilung vorantreiben zu können, benötigten die Frauen allerdings Geld. Daher erkundigten sie sich bei der Löhnein nach ihrem Vermögen. Die Frau gab an, dass sie eine mittlere fünfstellige Summe Bargeld im Hause habe. Sie holte das Geld und übergab es den Frauen. Im Gegenzug erhielt sie ein Päckchen, das sie frühstens im April öffnen durfte. Zuhause schöpfte die Seniorin dann doch Verdacht und öffnete das Päckchen. Darin befanden sich in Servietten gewickelte Papierstücke. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die am Samstagmittag etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden. Die ältere Frau ist etwa 160cm groß, hat kurze blonde Haare und trug weiße Stiefel mit Absatz. Die jüngere Frau ist etwa 165cm groß.

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