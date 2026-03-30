PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Seniorin um fünfstellige Summe betrogen - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Zwei bisher unbekannte, etwa 20 und 40 Jahre alte Frauen sprachen am Samstag (28.03.) eine Seniorin auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Albert-Schweitzer-Straße an: Die russisch sprechenden Frauen sagten der Löhnerin gegen 12.00 Uhr, sie mache einen kranken Eindruck und sie könnten die Krankheit der Frau heilen. Um die Heilung vorantreiben zu können, benötigten die Frauen allerdings Geld. Daher erkundigten sie sich bei der Löhnein nach ihrem Vermögen. Die Frau gab an, dass sie eine mittlere fünfstellige Summe Bargeld im Hause habe. Sie holte das Geld und übergab es den Frauen. Im Gegenzug erhielt sie ein Päckchen, das sie frühstens im April öffnen durfte. Zuhause schöpfte die Seniorin dann doch Verdacht und öffnete das Päckchen. Darin befanden sich in Servietten gewickelte Papierstücke. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die am Samstagmittag etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden. Die ältere Frau ist etwa 160cm groß, hat kurze blonde Haare und trug weiße Stiefel mit Absatz. Die jüngere Frau ist etwa 165cm groß.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 26.03.2026 – 09:53

    POL-HF: Arbeitsbühne von Privatgrundstück entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Spenge (ots) - (jd) Bisher Unbekannte entwendeten eine Arbeitsbühne von einem Grundstück an der Neuenkirchener Straße. Der Eigentümer verständigte am Mittwochnachmittag (25.03.) die Polizei, nachdem er das Fehlen bemerkt hatte. Eine erste Sichtung des Videomaterials aus Überwachungskameras ergab, dass drei Tatverdächtige in der Nacht zu Mittwoch, gegen 23.55 Uhr ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 09:52

    POL-HF: Unbekannte dringen in Restaurant ein - Bargeld entwendet

    Löhne (ots) - (jd) Der Mitarbeiter eines Gastronomiebetriebs an der Straße Auf dem Stickdorn bemerkte am Mittwoch (25.03.), um 8.45 Uhr Beschädigungen an einer Terrassentür und verständigte umgehend die Polizei. Beim Betreten des Gebäudes stellte man sodann fest, dass ein Tresor, der sich normalerweise verschlossen in einem Büro befindet, gewaltsam geöffnet wurde. Aus dem Inneren wurde eine dreistellige Summe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren