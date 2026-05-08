Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lathen - Pkw in Brand geraten
Lathen (ots)
Gestern Abend um 22:30 Uhr kam es in der Wahner Straße zu einem Brand. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein unter einem Carport abgestellter Opel Corsa in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf das Carport und den Dachstuhl des angrenzenden Wirtschaftsgebäudes über. Durch die Freiwilligen Feuerwehren Lathen und Sustrum konnte das Feuer gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Schadens steht bisher nicht fest.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell