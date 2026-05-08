POL-EL: Geeste - Sachbeschädigung bei Grundschule - Zeugen gesucht

Lathen (ots) - Gestern Abend um 22:30 Uhr kam es in der Wahner Straße zu einem Brand. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein unter einem Carport abgestellter Opel Corsa in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf das Carport und den Dachstuhl des angrenzenden Wirtschaftsgebäudes über. Durch die Freiwilligen Feuerwehren Lathen und Sustrum konnte das Feuer gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Schadens steht ...

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