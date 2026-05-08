Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Geeste - Sachbeschädigung bei Grundschule - Zeugen gesucht
Geeste (ots)
In der Zeit vom 01.05. bis zum 04.05.2026 zerschnitten bislang unbekannte Täter die Tornetze auf dem Fußballfeld der Antoniusschule in Geeste. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Geeste unter der Telefonnummer 05937/970050 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell