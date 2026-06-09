Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Die Polizei fragt: Wem gehören diese Döschen?

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Jüchen (ots)

Im Dezember 2025 berichteten wir von einem Einbruch an der Breslauer Straße in Jüchen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6179320)

Kurze Zeit später wurde in einem Garten an der Steinstraße in Jüchen ein Rucksack mitsamt Einbruchswerkzeug und denen im Bild zusehenden Döschen aufgefunden.

Mutmaßlich handelt es sich dabei um hinterlassene Gegenstände der mutmaßlichen Einbrecher. Der Rucksack wurde lediglich 70 Meter vom damaligen Tatort entfernt, aufgefunden.

Auf Grund dessen wird auch davon ausgegangen, dass es sich bei den Döschen mit Edelsteinähnlichen Steinchen um Diebesgut aus einem vorausgegangenen Einbruch handeln könnte.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 sind nun auf der Suche nach den rechtmäßigen Besitzerinnen oder Besitzern der aufgefundenen Döschen. Wer entsprechende Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

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