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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung und Beleidigungen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am heutigen Mittwoch (24.06.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen am Königsplatz. Gegen 14.00 Uhr gerieten zwei alkoholisierte 32-Jährige zunächst verbal in Streit, woraufhin einer der beiden den Rollator des anderen in einen Brunnen warf. Die beiden Männer gingen im Anschluss körperlich aufeinander los. Die 32-Jährigen wurden leicht verletzt. Der Rollator wurde nicht beschädigt. Am Königsplatz Aufhältige sympathisierten zum Teil mit den Männern und mischten sich in die Streitigkeit verbal ein. Die Polizei war aufgrund der aufgeheizten Stimmung und der unübersichtlichen Lage mit zahlreichen Kräften vor Ort. Zur Verhinderung weiterer Sicherheitsstörungen durch teils massiv alkoholisierte und aggressive Personen wurden gegen 20 Personen Platzverweise für den Bereich des Königsplatzes erteilt. Zwei Personen, darunter auch einer der 32-Jährigen, wurden aufgrund ihres aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen. Eine weitere Person wurde aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden mehrere Polizeibeamte beleidigt. Die beiden 32-Jährigen haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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